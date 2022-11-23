FAKÜLTE PROGRAMLARI | LİSANS BÖLÜMLERİ
Öğrenci Yorumları
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Yasemin Becerik
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Sudenur Büyükkurt
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Taha Enes Külekçi
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Umut Erdem Okur
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Gülsüm Çeliköz
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Defne Mina Tan
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Aslı Sarı
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Şevin Kurt
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Betül Avcıl
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Birsu Şenakar
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Efe İbrahim Gönen
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Emirhan Akgül
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Burcu Kaplan
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Zehra Altun
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Azra Yıldırım
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Mehmet Emir Nalbant
MESLEK YÜKSEKOKULU | ÖN LİSANS PROGRAMLARI
Bi’ Farkın Olsun
İş Dünyasına Kapı Açan Üniversite
İş Dünyasına Kapı Açan Üniversite
Dünyanın kültür başkentlerinden biri olan İstanbul’un önde gelen semtlerinden Sütlüce ve Küçükyalı’da konumlanan yerleşkelerimizde bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel eğitimin yanı sıra kültür ve sanat faaliyetleri ile küresel ölçekte araştırma yapabilme imkânları bir aradadır. Türkiye’nin ve dünyanın en büyük ve köklü Ticaret Odaları’ndan biri olan İstanbul Ticaret Odası’nın varlığı, üniversitemizi tercih eden her bir öğrencinin mesleki donanıma sahip, teoriyi ve pratiği hayatın gerçeklerinden kopmadan bütünleştiren evrensel bir eğitim almasında büyük rol oynamaktadır.
Bizi neden seçmelisin ?
Üniversitemiz, öğrencilerimizin mesleki donanıma sahip, teoriyi ve pratiği hayatın gerçeklerinden kopmadan bütünleştiren evrensel bir eğitim almasında büyük rol oynamaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin farkı, girişimci öğrenci yetiştirme kapasitesidir. Bu sürecin her aşamasını, Üniversitemizin kurucusu İstanbul Ticaret Odası’nın katkı ve destekleriyle planlıyor ve uyguluyoruz.
İş Dünyasına Kapı Açan Üniversite, İstanbul Ticaret Üniversitesi,
Seni iş dünyasına ve hayata hazırlayacaktır. Hayallerin ve projelerin Üniversitemizin desteğiyle hayat bulsun…