Anlaşmalı Liseler



    Bu çerçevede yukarıda paylaştığım kişisel bilgilerim doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında tarafıma bilgi verilmesi, Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin Üniversite tarafından yerine getirilmesi, istatistiksel ve bilimsel amaçlar için ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak kişisel verilerimin (ad, soyad, cep telefonu, e-mail, okul adı, sınıfı, bölüm tercihi, hedef puan türü) toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, gerekli durumlarda aktarılmasına ve işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

    6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından tarafıma verilmekte veya verilecek olan eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında, yukarıda belirtilen ad, soy ad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanılarak (SMS, e-posta, telefon) her türlü bilgilendirme, tanıtım, teklif, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

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    Anlaşmalı Liseler



      Bu çerçevede yukarıda paylaştığım kişisel bilgilerim doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında tarafıma bilgi verilmesi, Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin Üniversite tarafından yerine getirilmesi, istatistiksel ve bilimsel amaçlar için ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak kişisel verilerimin (ad, soyad, cep telefonu, e-mail, okul adı, sınıfı, bölüm tercihi, hedef puan türü) toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, gerekli durumlarda aktarılmasına ve işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

      6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından tarafıma verilmekte veya verilecek olan eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında, yukarıda belirtilen ad, soy ad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanılarak (SMS, e-posta, telefon) her türlü bilgilendirme, tanıtım, teklif, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

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      Öğrenci Yorumları

      • Yasemin Becerik


        • Yasemin Becerik
        Mimarlık 3.sınıf öğrencisi
        İstanbul Ticaret Üniversitesi mimarlık bölümünde okuyorum. Bu yıl 3.senemdeyim. ilk başladığım sene büyük bir heyecanla başlamıştım fakat pandemiyle birlikte dersler uzaktan işlenmeye başladı. Bizim okulun bu süreçte iyi ilerlediğini düşünüyorum. Mimarlık bölümünde okuduğum için derslerim uygulamalı ve hocalarımız da bu konu da oldukça tecrübeli. Okulun İTO’ya bağlı olması bizler için bir avantaj çünkü oraya bağlı kurumlarda staj yapma imkanı kazanıyoruz. Okul aynı zamanda konumu açısından da güzel.
      • Sudenur Büyükkurt


        • Sudenur Büyükkurt
        Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi
        Yürüdüğünüz yolda güvenin hiç eksilmediği, sizinle aynı yolda olan insanların içtenliği ve sıcaklığı sizi aile ortamında hissettiriyor. Üniversitemizin bünyesinde bulunan imkanlar öğrencilerin kullanması adına elverişli. Okulumuzun sağladığı burs imkanları ise öğrenciler için oldukça iyi ve yeterli bir düzeyde. Akademik kadrosunun başarısıyla öğrencilerine kaliteli bir eğitim sağlıyor. Eğitimin yanısıra öğrenciler için okulumuz kariyer merkezinden staj hakkı sağlıyor. Tüm bu akademik ve kültürel anlamdaki imkanları öğrencilerin gelişimi adına hem keyifli hem de çok başarılı. Akademik başarı ve sosyal birikiminiz bu yolda daim olsun.
      • Taha Enes Külekçi


        • Taha Enes Külekçi
        İşletme İngilizce bölümü 3. sınıf öğrencisi
        Üniversitenin bulunduğu konum sebebi ile sosyal faaliyetlerde bulunmak zor oluyor, bunun haricinde derslerime giren çok fazla öğretim görevlisinin ders işleyişi ve ders dışında kalan zaman diliminde bizlere ayırdıkları görüşmeler her dönem faydalı olmuştur. Okulumuz içerisinde bizlere yaratılmaya çalışılan farklı etkinlik ve buluşmaları destekliyor çevremde özellikle bölümümde tercih yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Bizi düşünerek yapılan her türlü girişimden dolayı teşekkür ederim.
      • Umut Erdem Okur


        • Umut Erdem Okur
        Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi
        İstanbul Ticaret Üniversitesi günümüz vakıf üniversitelerinin yanı sıra geleceğimize dair yatırımlar konusunda öğrenciler için çok değerli fırsatlar sunan bir üniversitedir. Birçok bölümün bulunduğu üniversitemiz de her bölüm ve fakülte için aynı fırsat ve değerlerin sağlandığını söyleyebilirim. Günümüz öğrencilerinin en büyük kaygıları olan '' Diplomayı aldıktan sonra bir iş bulabilecek miyim veya geçimimi sağlayabilecek miyim ? '' gibi konularda üniversitemizin kurucusu olan İstanbul Ticaret Odası bu kaygıların çözümü olmaktadır. İstanbul Ticaret Odası gerek iş bulma gerekse referans olma konusunda öğrenciler için büyük bir fırsat niteliğindedir. Sadece diploma aldıktan sonrası değil, öğrencilik sürecinde dahi bir yandan ek gelir sağlamak isteyen veya staj yapmak isteyen öğrenciler için de büyük yardım ve imkanlar sunmaktadır. Gelecek kaygısının azaltılması öğrencilerin daha rahat derslerine odaklanmasına ve de sosyal etkinlikler de bulunmasına yol açmaktadır. Okulumuz; çok fazla alanda kapsamlı ve bizzat okul tarafından belirli bütçeler ile desteklenene kulüplere, sosyal ve eğitimsel etkinliklere sahiptir. Üniversitenin, sadece derslerden ziyade değil gerek geziler gerekse çeşitlik etkinlikler ile olmasını temelli eden öğrenciler için üniversitemiz çok doğru bir tercih konumundadır. Dersler konusunda ise üniversitemizin web sitesinden her bölüm ve fakülte için ayrı ayrı bakabileceğiniz, yüksek donanımlı akademisyen ve araştırma görevlisi kadrosundan oluşmaktadır. 2 ana kampüs ve her açıdan yeterli olan sınıflar, laboratuvarlardan oluşan üniversitemiz, öğrencilerinin eğitim süresi boyunca nitelik ve nicelik açısından donanımlı olarak mezun olmasını temenni etmektedir. Öğrenciler için önemli bir sorun olarak görülen vize ve finallerin yanı sıra bütünleme ve de yaz okulunun okulumuz tarafından sağlanması öğrenciler için sınav ve dersler konusunda kolaylık sağlamaktadır. Eğitim hayatınızın büyük ve önemli bir kısmını geçireceğiniz üniversitenin, tercih zamanı geldiğinde, öğrencilerine gerek maddi gerekse de manevi anlamda desteklerini sunan İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni değerlendirmeyi unutmayınız.
      • Gülsüm Çeliköz


        • Gülsüm Çeliköz
        Uluslararası Ticaret bölümü 2. sınıf öğrencisi
        İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencisi olarak; aldığım eğitimden, okulumuzun akademik kadrosundan son derece memnun olduğumu belirtmeliyim. Asistan öğrenci olarak çalıştığım süre zarfında edindiğim deneyimlere dayanarak hocalarımızın kolaylıkla ulaşılabilir olduğunu ve bu imkanın biz öğrenciler için olumlu bir etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Bunların yanı sıra, Kariyer Merkezimizin sağlamış olduğu imkanlar sayesinde istediğimiz sektör ve pozisyonda staj yapma imkanını elde edebiliyoruz. Okulumuz, iyi eğitimi ve sağlamış olduğu staj imkanlarının dışında kulüp aktiviteleriyle de hobilerimizi sürdürmemize katkı sağlıyor.
      • Defne Mina Tan


        • Defne Mina Tan
        İngilizce İşletme bölümü 1. sınıf öğrencisi
        İlgili ve yetkin eğitimci kadrosu sebebiyle tercih ettiğim bir okuldu İstanbul Ticaret Üniversitesi ve bu beklentimi ilk günden beri eksiksiz bir şekilde karşılamaya devam ediyor. Derslerde soru sormakta ve ders dışı hocalarımıza maille ulaşmakta hiçbir sıkıntı yaşamıyor oluşumuz da çok yardımcı oluyor. Saygı sınırlarının hem eğitimci hem de öğrenci tabanında aşılmıyor oluşu da biz öğrencilerin okula katılımını oldukça destekliyor. Bir daha bu bölümü yazmak istesem bir daha İstanbul Ticaret Üniversitesini seçeceğimden hiç şüphem yok, yazmayı düşünen herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.
      • Aslı Sarı


        • Aslı Sarı
        Matematik bölümü 2. sınıf öğrencisi
        Üniversitemin arkasındaki İstanbul Ticaret Odasının varlığı ve bölümümdeki akademisyen kadrosunun güçlü olması bu üniversiteyi ve bölümü seçmemdeki en önemli sebepler. Beni herkesten birkaç adım öne taşıyacak üniversitede olmak, geleceğim için bana çok fayda sağlayacak.
      • Şevin Kurt


        • Şevin Kurt
        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü 2. sınıf öğrencisi
        Üniversitemi seçmemdeki en büyük etken akademik kadrosu ve iş dünyasının üniversitesi olmasından dolayı diğer okullara oranla daha fazla staj imkanı sağlamasıydı. Aynı zamanda okul topluluklarına sağladıkları destekle birlikte sosyalleşme imkanı da bulabiliyoruz.
      • Betül Avcıl


        • Betül Avcıl
         
        Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi
        Merhabalar, ben Betül. Mekatronik Mühendisliği 3.sınıf öğrencisiyim.  Araştırmayı çok sevmem ve meraklı oluşum beni bu bölümü okumaya yönlendirdi. Okuduğum bölüm disiplinler arası ve zor bir mühendislik dalı olmasına rağmen son derece donanımlı ve öğrencilerine gerçekten değer veren hocalarıyla çok keyifli bir hal almaktadır.  Karşılaştığımız sorunlarda bize her zaman yol gösterip destek olmaktadırlar. Bu okulda okumakta en başta tereddütlerim olsa da şu an burada okuduğum için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum.    
      • Birsu Şenakar


        • Birsu Şenakar
        Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi
        Üniversitemizin özellikle alanında kendini geliştirmiş akademik kadro üyeleriyle ve İTO’nun desteğiyle sağladığı burslar ile öğrencilerinin akademik eğitim hayatına destek olmakta ve bizleri geleceğe hazırlamaktadır. Bunun yanında sosyal etkinlikler, kültürel faaliyetler,kampüs içerisinde kullanıma sunulan araç gereçler ve asistan öğrencilik gibi imkanlarıyla bizleri her alanda geliştirmektedir. Şu anda hem hukuk okuyup hem asistan öğrencilik yaparak okulu, birimleri, akademik kadro ve idari personelleri daha iyi tanıyan bir öğrenci olarak ;İstanbul ticaret üniversitesi geleceğini düşünen öğrencilerin ilk tercihleri arasında bulanması gereken bir kurumdur diye düşünüyorum
      • Efe İbrahim Gönen


        • Efe İbrahim Gönen
        Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi
        Okulumuz Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim ve aynı zamanda veri analisti olarak staj yapmaktayım. Son sınıf olmanın verdiği özgüvenle mesleğe adım adım ilerliyorum. Bilgisayar mühendisliği bölümünün çok farklı alanlarda kendinizi gösterebilmenizin yanı sıra geleceği yönlendirmenin bir parçası olabileceğinizi hissediyorsunuz. Günlük hayatta kimsenin farkında olmadığı sistemlerin ve algoritmaların farkında olup altında yatan sistemleri ve nasıl çalıştıklarını algılayıp kendi projelerinizde ve düşüncelerinizde kullanabiliyorsunuz. Sürekli problem çözme ve stres yönetimi gibi hayatınız kolaylaştıracak yeteneklerde gelişip geleceğe kendinizi daha sağlam hazırlıyorsunuz. Fakat üniversite sadece akademik gelişmeler değil. Üniversite sosyal hayatımda da birçok insanla tanıştım bazılarıyla çok sıkı dostluklar edindim. Zorlu ama bitirdiğinizde güçlü ayrılabileceğiniz bu seçimi yatığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınızdır. Kendime bunları kattığımı görebilmemi sağlayan üniversitemize teşekkür ediyorum.
      • Emirhan Akgül


        • Emirhan Akgül
        Matematik bölümü 2. sınıf öğrencisi
        Üniversitemizin öğrenciye verdiği değer, sağladığı iş imkanları ve öğretim kadrosu bu üniversiteyi tercih etmemdeki en büyük etkenlerdi. Üniversitedeki öğretim görevlilerinin kariyerlerinin iyi olması, öğrenciye değer vermesi, kendi iş ilan sayfası olması ve okul içindeki sosyal faaliyetlerin fazla olması okulun öne çıkan özelliklerinden.
      • Burcu Kaplan


        • Burcu Kaplan
        Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi
        Okulumuzun endüstri mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz, bölüm hakkında her fırsatta duyduğum endüstri mühendisleri her işi yapar algısını; kişi özelinde yetkinlik ve beceriye göre şekillendirirken, bizleri iş hayatında seveceğimiz alanları tercih edecek şekilde yönlendiren akademik kadroya sahip. Bölüm size analitik düşünme yapısını kattığı gibi, sizi işletme, yönetim, üretim, ekonomi konuları hakkında da donanımlı hale getirecek dersleri bünyesinde bulundurmakta. Endüstri mühendisleri her şeyi daha iyi, daha kaliteli, daha hızlı, daha güvenli, daha az maliyetli yapmak için insanlarla çalışır. Bende 3 yılın sonunda fark ediyorum ki bu düşünceyi kendi yaşantımda da her olayda uygulamaya başladım. Ki bence endüstri Mühendisliğinin diğer mühendislik bölümlerinden en büyük farkı da 4 yılın sonunda kendinizi sadece mesleki açıdan geliştirdiğiniz bir bölümden değil de, öğrendiğiniz her bilgiyi gündelik yaşantıya dahil ettiğiniz ve olaylara bir endüstri mühendisi düşüncesiyle yaklaştığınız bir bölümden mezun olacak olmanız. Ayrıca Kamer tarafından da bizlere yönlendirilen stajlar departmanlar hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşıp kendimizi hangi alanda daha mutlu hissedeceğimize ve çalışmak isteyeceğimize olanak sağlıyor. Edindiğim arkadaşlıklar, değerli hocalarım ve sunulan imkanlar için teşekkür ederim.    
      • Zehra Altun


        • Zehra Altun
        Psikoloji Bölümü
        İstanbul Ticaret Üniversitesini bana sağladığı sosyal, akademik ve daha birçok olanaklar sebebiyle tercih ettim. Bulunduğum yere gelmemi sağlayan akademik ve sosyal anlamda birçok fırsatım oldu. Özellikle akademik kadrosu açısından birçok donanımlı akademisyen olması bölümü daha çok sevmeme ve daha iyi koşullarda öğrenmeme yardımcı oldu. Bununla birlikte bu donanımlı akademik kadro, öğrendiğim şeyleri pekiştirmeme ve üstüne devamlı yeni şeyler katmama olanak sağladı. Akademik anlamda çok başarılı bulduğum İstanbul Ticaret Üniversitesi sosyal anlamda da kendimi geliştirmeme ve bana sunduğu bu fırsatlar sayesinde daha girişken ve kendimi sosyal alanlarda daha özgür hissetme fırsatını verdi. Yapılan konferanslar, fuarlar, kulüpler, toplantılar hepsi bana gelecekteki iş hayatım hakkında bilgi ve tecrübe verdi. Bana kattığı bu imkanlar, fırsatlar ve tecrübelerden dolayı İstanbul Ticaret Üniversitesini tercih ettiğim için çok memnunum.  
      • Azra Yıldırım


        • Azra Yıldırım
        Matematik bölümü 1. sınıf öğrencisi
        Bölümün bütün hocaları, ufkumuzu genişletecek bilgilerle, matematiğin sadece sayılardan ve teoremlerden ibaret olmadığını, hayatın tüm alanlarında matematiğin nasıl etkin olduğunu göstererek bizleri hayata sağlam bir donanımla hazırlıyorlar. Bu donanım ve İTO desteği ile gelecekte hayalimdeki işe kısa bir sürede sahip olacağıma eminim. Üniversitemize geniş bir spektrumda istihdam olanağına sahip olduğu için teşekkür ediyor, herkesi bu büyük ailenin birer üyesi olmaya davet ediyorum.
      • Mehmet Emir Nalbant


        • Mehmet Emir Nalbant
        Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü 3. sınıf öğrencisi
        Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde biz, günümüz dijital çağının gereksinimlerini fazlasıyla karşılayan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık müfredatına sahibiz. Bölümümüzde alanının en iyisi hocalardan aldığımız eğitimi hem teorik hem pratik olarak uygulama fırsatı sunuluyor. Bölümümüz kazandırdığı disiplin ve fırsatlarla bizleri gelecekteki mesleğimize en iyi şekilde hazırlıyor.

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      İş Dünyasına Kapı Açan Üniversite

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        Bu çerçevede yukarıda paylaştığım kişisel bilgilerim doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında tarafıma bilgi verilmesi, Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin Üniversite tarafından yerine getirilmesi, istatistiksel ve bilimsel amaçlar için ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak kişisel verilerimin (ad, soyad, cep telefonu, e-mail, okul adı, sınıfı, bölüm tercihi, hedef puan türü) toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, gerekli durumlarda aktarılmasına ve işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

        6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından tarafıma verilmekte veya verilecek olan eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında, yukarıda belirtilen ad, soy ad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanılarak (SMS, e-posta, telefon) her türlü bilgilendirme, tanıtım, teklif, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

        İş Dünyasına Kapı Açan Üniversite

        Dünyanın kültür başkentlerinden biri olan İstanbul’un önde gelen semtlerinden Sütlüce ve Küçükyalı’da konumlanan yerleşkelerimizde bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel eğitimin yanı sıra kültür ve sanat faaliyetleri ile küresel ölçekte araştırma yapabilme imkânları bir aradadır.  Türkiye’nin ve dünyanın en büyük ve köklü Ticaret Odaları’ndan biri olan İstanbul Ticaret Odası’nın varlığı, üniversitemizi tercih eden her bir öğrencinin mesleki donanıma sahip, teoriyi ve pratiği hayatın gerçeklerinden kopmadan bütünleştiren evrensel bir eğitim almasında büyük rol oynamaktadır.

        Bizi neden seçmelisin ?
        Üniversitemiz, öğrencilerimizin mesleki donanıma sahip, teoriyi ve pratiği hayatın gerçeklerinden kopmadan bütünleştiren evrensel bir eğitim almasında büyük rol oynamaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin farkı, girişimci öğrenci yetiştirme kapasitesidir. Bu sürecin her aşamasını, Üniversitemizin kurucusu İstanbul Ticaret Odası’nın katkı ve destekleriyle planlıyor ve uyguluyoruz.

        İş Dünyasına Kapı Açan Üniversite, İstanbul Ticaret Üniversitesi,

        Seni iş dünyasına ve hayata hazırlayacaktır. Hayallerin ve projelerin Üniversitemizin desteğiyle hayat bulsun…

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